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Росія завдала ударів по цивільних на Харківщині та Запоріжжі

Валерій Сааков
23 червня 2024 р.

23 червня внаслідок удару РФ по Харкову кількість поранених зросла до 12, одна людина загинула. Електропостачання в місті відновили.

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Наслідки удару по Харкову 22 червня
Наслідки удару по Харкову 22 червняФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення електропостачання в Харкові, яке зникло внаслідок скоєних вдень неділі, 23 червня, ударів військ РФ керованими авіабомбами. Про це Зеленський поінформував під час свого традиційного вечірнього звернення.

"Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики. Сьогодні після удару російських бомб частина Харкова залишилась без світла, зупинились метро і електротранспорт", - зазначив Зеленський.

Раніше Харківська ОВА повідомляла про посилену роботу енергетиків і комунальних служб задля відновлення електропостачання.

Постраждалих у Харкові побільшало

Перед цим Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Харкову зросла до 12. "За медичною допомогою звернувся 27-річний чоловік, який отримав поранення", - повідомив Telegram-канал відомства.

Раніше повідомлялося про одного загиблого й 11 поранених.

Авіаудар по Селидовому

Згодом в обласній прокуратурі повідомили про авіаудар військ Росії по місту Селидове на Харківщині. "На цивільне населення армія рф скинула 2 авіабомби, ймовірно, "УМПБ Д-30СН". В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектора", - констатували в прокуратурі.

У повідомленні зазначається, що від удару "отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані". "Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні. Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Слатине також зазнало ударів з повітря

Крім того, війська РФ вдарили з авіації по Слатиному Харківської області. Про це в Telegram повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля", - написав посадовець.

На Запоріжжі теж є постраждалі від обстрілів РФ

У Пологівському районі Запорізької області від російського обстрілу поранена 87-річна жінка, повідомив у Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни поранили 87-річну жінку. Ворог обстріляв село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Пошкодив оселі мирних людей", - зазначив Федоров.

Удари БпЛА по цивільних на Херсонщині

Так само війська РФ атакували з БпЛА Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"У результаті чергової атаки з безпілотника постраждали двоє жителів Станіслава. У чоловіків, 59 і 61 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Постраждалим надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Херсонської ОВА.

Згодом в обласній прокуратурі Херсонщини уточини, що ударів по цивільному населенню області з застосуванням БпЛА було кілька. "23 червня близько 11:15 поблизу села Шляхове окупанти скинули вибухівку з дрона на тракториста, коли той працював у полі. Його госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями. Також близько 14:10 російські військові атакувала БпЛА комунальне підприємство у Станіславській громаді. Постраждало двоє працівників. Обом чоловікам надано медичну допомогу на місці", - зазначили в повідомленні.

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