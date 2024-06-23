Росія завдала ударів по цивільних на Харківщині та Запоріжжі

23 червня внаслідок удару РФ по Харкову кількість поранених зросла до 12, одна людина загинула. Електропостачання в місті відновили.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення електропостачання в Харкові, яке зникло внаслідок скоєних вдень неділі, 23 червня, ударів військ РФ керованими авіабомбами. Про це Зеленський поінформував під час свого традиційного вечірнього звернення.

"Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики. Сьогодні після удару російських бомб частина Харкова залишилась без світла, зупинились метро і електротранспорт", - зазначив Зеленський.

Раніше Харківська ОВА повідомляла про посилену роботу енергетиків і комунальних служб задля відновлення електропостачання.

Постраждалих у Харкові побільшало

Перед цим Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів по Харкову зросла до 12. "За медичною допомогою звернувся 27-річний чоловік, який отримав поранення", - повідомив Telegram-канал відомства.

Раніше повідомлялося про одного загиблого й 11 поранених.

Авіаудар по Селидовому

Згодом в обласній прокуратурі повідомили про авіаудар військ Росії по місту Селидове на Харківщині. "На цивільне населення армія рф скинула 2 авіабомби, ймовірно, "УМПБ Д-30СН". В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектора", - констатували в прокуратурі.

У повідомленні зазначається, що від удару "отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані". "Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні. Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Слатине також зазнало ударів з повітря

Крім того, війська РФ вдарили з авіації по Слатиному Харківської області. Про це в Telegram повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля", - написав посадовець.

На Запоріжжі теж є постраждалі від обстрілів РФ

У Пологівському районі Запорізької області від російського обстрілу поранена 87-річна жінка, повідомив у Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни поранили 87-річну жінку. Ворог обстріляв село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Пошкодив оселі мирних людей", - зазначив Федоров.

Удари БпЛА по цивільних на Херсонщині

Так само війська РФ атакували з БпЛА Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"У результаті чергової атаки з безпілотника постраждали двоє жителів Станіслава. У чоловіків, 59 і 61 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Постраждалим надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Херсонської ОВА.

Згодом в обласній прокуратурі Херсонщини уточини, що ударів по цивільному населенню області з застосуванням БпЛА було кілька. "23 червня близько 11:15 поблизу села Шляхове окупанти скинули вибухівку з дрона на тракториста, коли той працював у полі. Його госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями. Також близько 14:10 російські військові атакувала БпЛА комунальне підприємство у Станіславській громаді. Постраждало двоє працівників. Обом чоловікам надано медичну допомогу на місці", - зазначили в повідомленні.