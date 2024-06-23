Росія атакує Харків керованими авіабомбами

23 червня Росія продовжує атакувати Харків. За попередніми даними місцевої влади, одна людина загинула, п'ятеро поранені.

Посеред дня неділі, 23 червня, Росія завдає удари по Харкову. "Попередньо - КАБи", - повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов..

Удари завдаються по цивільній інфрастурктурі. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро поранені, зазначив Синєгубов. "Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди", - уточнив глава Харківської ОВА.

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