Росія атакує Харків керованими авіабомбами

Росія атакує Харків керованими авіабомбами23 червня 2024 р.
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Посеред дня неділі, 23 червня, Росія завдає удари по Харкову. "Попередньо - КАБи", - повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов..
Удари завдаються по цивільній інфрастурктурі. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро поранені, зазначив Синєгубов. "Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди", - уточнив глава Харківської ОВА.
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