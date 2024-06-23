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Росія атакує Харків керованими авіабомбами

Валерій Сааков
23 червня 2024 р.

23 червня Росія продовжує атакувати Харків. За попередніми даними місцевої влади, одна людина загинула, п'ятеро поранені.

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Наслідки атаки по Харкову 22 червня 2024 року
Наслідки атаки по Харкову 22 червня 2024 рокуФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Посеред дня неділі, 23 червня, Росія завдає удари по Харкову. "Попередньо - КАБи", - повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов..

Удари завдаються по цивільній інфрастурктурі. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро поранені, зазначив Синєгубов. "Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди", - уточнив глава Харківської ОВА.

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