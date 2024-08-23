Росія закидає Україні спробу атакувати Курську АЕС

Москва продовжує поширювати наратив, що Україна готує атаку на атомну станцію в Курській області.

У Росії з 22 серпня пролунала низка заяв на різних рівнях із закидами, що Україна нібито намагалася атакувати Курську атомну електростанцію.

Вранці п'ятниці, 23 серпня, російська державна пропагандистська агенція "Тасс" з посиланням на джерела повідомила, що "київський режим вночі намагався атакувати дроном-камікадзе Курську АЕС у Курчатові і здійснити акт ядерного тероризму". Зазначається, що дрон нібито був збитий засобами радіоелектронної боротьби "поблизу АЕС".

"Дрон знайшли, на ньому присутнє маркування "Army of Drones" - це спільний проєкт генштабу ЗСУ, міноборони та інших відомств України, створения для розвитку БПлА та забезпечення ними ЗСУ", - пише російська агенція.

Напередодні, 22 серпня, у спробі нападу на Курську АЕС Україну звинувачував російський президент Володимир Путін. На нараді щодо ситуації в Курській області, він зазначив, що "противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по атомній електростанції".

Жодних доказів Путін не навів, але, за його словами, Москва повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), фахівці якого мають наступного тижня прибути на місце для оцінки ситуації.

Зокрема, ідеться про відвідання станціїгендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Після візиту до РФ Гроссі планує приїхати в Київ, де має поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Російська пропаганда і раніше закидала Україні підготовку до провокації на ядерних об'єктах. Як писала агенція (РІА) "Новости", Київ нібито збирається атакувати Курську та Запорізьку АЕСзарядами з боєголовками з радіоактивною речовиною, які вже, мовляв, завезені до Жовтих Вод Дніпропетровської області.

Раніше того ж дня в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що на тлі військової операції ЗСУ, що триває в Курській області, в декількох містах регіону почалася установка залізобетонних укриттів від обстрілів - йдеться про Курськ, Залізногорськ і Курчатов, де розташована АЕС.