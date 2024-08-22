Гроссі відвідає Курську АЕС після заяв РФ про загрози

Наступного тижня гендиректор МАГАТЕ відвідає Курську АЕС, а після - зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Приводом для його візитів є ймовірна небезпека для станції через операцію ЗСУ на Курщині.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Курську атомну електростанцію (АЕС) у Росії.

Гроссі заявив про намір поїхати на Курську АЕС "найближчими днями" в інтерв'ю Bloomberg , але не уточнив, коли саме.

Речник МАГАТЕ повідомив у четвер, 22 серпня, що поїздка планується наступного тижня, передає агенція AFP.

Після візиту до РФ Гроссі планує приїхати в Київ, де розраховує поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Гроссі: Реактори на Курській АЕС недостатньо захищені

Основною причиною цих візитів є занепокоєння МАГАТЕ безпекою Курської АЕС, яка після початку операції Збройних сил України (ЗСУ) опинилася поблизу зони бойових дій.

Як зауважив Гроссі, на двох працюючих блоках цієї станції встановлені старі радянські реактори РВПК-1000 (реактор великої потужності канальний), які не мають додаткових рівнів захисту для утримання радіації в разі аварії.

"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена", - зазначив він.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що наявність поблизу станції наступаючих військ "об'єктивно кажучи, в радіусі дії артилерії", викликає "величезне занепокоєння в агентства".

Путін заявив, що Курську АЕС нібито намагались атакувати

Вже після появи інформації про те, що Гроссі планує відвідати Курську АЕС президент Росії Володимир Путін заявив на нараді в четвер, що вночі на неї нібито була здійснена атака. Присутній на нараді в. о. губернатора Курської області Олексій Смірнов не згадував про подібний інцидент.

Спочатку Путін поцікавився у того, яка ситуація на Курській АЕС, на що Смірнов відповів, що "ситуація стабільна, на контролі", "все працює в штатному режимі". Вже після цього Путін заявив, що нібито "противник намагався сьогодні вночі завдавати ударів по атомній станції", і що МАГАТЕ проінформоване про це та пообіцяло надіслати спеціалістів для оцінки ситуації.

Жоден інший російський орган влади про атаку не повідомляв.

РФ активізувала закиди щодо безпеки АЕС на тлі наступу ЗСУ

Після початку наступу ЗСУ на Курщині постійне представництво РФ у Відні заявляло, що 8 серпня на Курській АЕС виявили уламки і, ймовірно, фрагменти збитих ракет. Підтвердження цієї інформації з інших джерел не надходило.

Згодом російські державні пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про те, що ЗСУ нібито готують "провокацію на російських ядерних об'єктах", зокрема, "мають намір атакувати Курську та Запорізьку АЕС" з використанням так званих "брудних бомб". У Києві російські закиди заперечили.

11 серпня на градирні української ЗАЕС, окупованої Росією, сталася масштабна пожежа, причиною якої в РФ теж називали нібито дії ЗСУ, втім у МАГАТЕ наголосили, що не знайшли уламків дронів, про атаку яких заявляли росіяни.