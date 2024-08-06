Росія заявила про дронову атаку на дві області

Міноборони РФ заявило про збиття 11 українських безпілотників літакового типу над Курською областю та одного - над Бєлгородською. Губернатор Курської області каже, що БпЛА було більше - 26.

Регіональна влада Курської та Бєлгородської областей РФ заявила про атаку безпілотників (БпЛА) в ніч на вівторок, 6 серпня.

У Курській області в.о. губернатора Олексій Смірнов заявив про збиття над регіоном 26 дронів літакового типу. В області також оголошували ракетну небезпеку. За його словами, під час обстрілу міста Суджа поранені п'ятеро людей, зокрема троє дітей. Також нібито "сильно пошкоджені кілька житлових будинків". Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Курчатівському та Бєловському районах.

У Бєлгородській області губернатор В'ячеслав Гладков теж повідомив про атаку дронів та ракетну небезпеку. Він написав у Telegram, що в області БпЛА атакували селище Ясні Зорі, де згоріли кілька авто, гараж, пошкоджені будинки.

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Пізніше у міністерстві оборони РФ заявили, що над Курською областю збиті 11 БпЛА літакового типу, а над Бєлгородською - один. Атаку там приписали, за їхнім формулюванням, "київському режиму". Українська сторона ці закиди поки не коментувала.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року і відтоді веде війну проти України. Вона постійно атакує ракетами та ударними дронами українські цивільні та інфраструктурні об'єкти.