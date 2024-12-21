Росія вночі запустила по Україні 113 дронів: збито 57

У Запорізькій та Харківській областях збиті дрони пошкодили житлові будинки, майно та авто.

У ніч на суботу, 21 грудня, російські війська запустили по території України 113 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, а також зенітну керовану ракету С-400, йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Запуск ракети С-400 відбувся з тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини, і цей удар, за попередньої інформацією, не призвів до негативних наслідків.

Ударні дрони росіяни запускали із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. "Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Також стверджується, що через активну протидію Сил оборони 56 ворожих "безпілотників-імітаторів" було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Є постраждалі і пошкодження у Харкові і Запоріжжі

У ПС ЗСУ зазначають, що у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та автомобілі, є постраждалі.

Як повідомив вранці у суботу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, внаслідок ударів "шахедами" по Харкову у Київському районі міста постраждали дві особи, горів дах будинку та пошкоджено газогін. А у Салтівському районі удар дроном призвів до пожежі у житловому будинку, внаслідок чого постраждало шестеро місцевих жителів.

У Запорізькій ОВА поінформували , що протягом доби російські окупанти завдали загалом 313 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. "12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському - двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.