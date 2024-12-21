  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Росія вночі запустила по Україні 113 дронів: збито 57

Максим Сидоржевський
21 грудня 2024 р.

У Запорізькій та Харківській областях збиті дрони пошкодили житлові будинки, майно та авто.

https://p.dw.com/p/4oS88
Робота МВГ по російських дронах, архівне фото
Робота мобільної вогневої групи по російських дронах, архівне фотоФото: Zelenskyy's Social Media/Anadolu/picture alliance

У ніч на суботу, 21 грудня, російські війська запустили по території України 113 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, а також зенітну керовану ракету С-400, йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Запуск ракети С-400 відбувся з тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини, і цей удар, за попередньої інформацією, не призвів до негативних наслідків.

Ударні дрони росіяни запускали із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. "Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Також стверджується, що через активну протидію Сил оборони 56 ворожих "безпілотників-імітаторів" було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Є постраждалі і пошкодження у Харкові і Запоріжжі

У ПС ЗСУ зазначають, що у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та автомобілі, є постраждалі.

Як повідомив вранці у суботу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, внаслідок ударів "шахедами" по Харкову у Київському районі міста постраждали дві особи, горів дах будинку та пошкоджено газогін. А у Салтівському районі удар дроном призвів до пожежі у житловому будинку, внаслідок чого постраждало шестеро місцевих жителів.

У Запорізькій ОВА поінформували, що протягом доби російські окупанти завдали загалом 313 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. "12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському - двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Чому "шахеди" стали небезпечнішими?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

РФ атакує житлові будинки в Україні (Суми, листопад 2024 року)

Росія вдарила по житлових будинках в Харкові і Запоріжжі

Росія вдарила по житлових будинках в Харкові і Запоріжжі

Російські ударні дрони ввечері 20 грудня влучили у багатоповерхівки в Харкові та Запоріжжі. Є постраждалі, на місцях влучань - пожежі.
Конфлікти20 грудня 2024 р.
Наслідки влучання російської ракети у житлову забудову Харківщини (фото з архіву)

РФ ударила "Іскандером" по Харківщині: є загиблі

РФ ударила "Іскандером" по Харківщині: є загиблі

На Харківщині внаслідок влучання російської ракети загинуло троє людей, ще троє отримали поранення, повідомляє місцева поліція.
Конфлікти19 грудня 2024 р.
Рятувальники працюють на місці чергового обстрілу військами РФ Харкова, 1 вересня 2024 року

РФ вдарила балістикою по Златополю на Харківщині: 11 постраждалих

РФ вдарила балістикою по Златополю на Харківщині: 11 постраждалих

Війська РФ завдали подвійного удару по місту Златопіль на Харківщині. Наразі відомо, що постраждали 11 людей, одна жінка у важкому стані.
Конфлікти10 грудня 2024 р.
Більше публікацій