Росія вдарила по житлових будинках в Харкові і Запоріжжі

Російські ударні дрони ввечері 20 грудня влучили у багатоповерхівки в Харкові та Запоріжжі. Є постраждалі, на місцях влучань - пожежі.

Ввечері у п'ятницю, 20 грудня, триває масована атака російських дронів по Україні. Станом на 21.00 є повідомлення про атаки "шахедів" на дев'ятиповерхівки в Харковіта Запоріжжі.

У Харкові відомо про чотирьох постраждалих внаслідок влучання безпілотника, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. З них - дівчинка 12 років", - написав він у Telegram. За його словами, триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах девʼятиповерхового будинку у Салтівському району міста. "Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей", - додав він.

Тим часом у Запоріжжі внаслідок атаки дрона на дев'ятиповерхівку постраждали четверо людей, серед них - дитина, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як повідомлялося, у ніч на 20 грудня Сили оборони України збили п'ять балістичних ракет та 40 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну, ще 20 дронів були локаційно втрачені.

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