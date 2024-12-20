Удар балістикою по Києву: ПС запевняють, що збили всі ракети

Усі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, запущених Росією вранці 20 грудня по Києву, збили сили ППО, звітують у Повітряних силах ЗСУ. В російському міноборони традиційно стверджують, що "всі цілі уражені".

Для атаки по Києву вранці в п'ятницю, 20 грудня, російські війська застосували п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які запустили з Воронезької та Брянської областей РФ. Як ідеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ), всі п'ять ракет збили сили протиповітряної оборони (ППО).

"На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п'яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Натомість, як заявили у міністерстві оборони РФ, цілями ударів по Києву були пункт управління Служби безпеки України (СБУ), київське конструкторське бюро "Луч", а також позиції зенітного ракетного комплексу Patriot. Там назвали атаку відповіддю на український удар по підприємству "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ західними ракетами. У російському міноборони традиційно стверджують, що "усі об'єкти були успішно уражені" ударами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили також, що вночі росіяни завдали ударів по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 65-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками інших типів. 40 ударних "шахедів" і БпЛА інших типів збили у Курській області РФ, а також у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, ще 20 були локаційно втрачені без негативних наслідків на землі через активну протидію Сил оборони.

"Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях", - ідеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за останніми даними, внаслідок атаки загинула людина, 11 поранені - п'ять з яких госпіталізували.

У Київській області внаслідок падіння уламків загорілися складські приміщення в Бориспільському районі на площі майже 15 тисяч квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

У Сумах росіяни атакували інфраструктуру, повідомили в обласній військовій адміністрації, але не уточнили подробиць. Люди не постраждали.

У Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару РФ частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі. За останніми даними, постраждали шестеро людей.

Влада Харківської області не звітувала про наслідки атаки.