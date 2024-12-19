РФ ударила "Іскандером" по Харківщині: є загиблі

На Харківщині внаслідок влучання російської ракети загинуло троє людей, ще троє отримали поранення, повідомляє місцева поліція.

Троє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок удару РФ по селищу Шевченкове Харківської області. Про це у четвер, 19 грудня, повідомила обласна поліція.

"Близько 15:00 військові росії завдали удару по населеному пункту Куп’янському районі. За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, росіяни застосували проти цивільних мешканців ракету "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі.

Росіяни забрали життя двох жінок - 67 і 65 років та 33-річного чоловіка, уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 18 грудня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.