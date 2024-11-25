Ракетний удар по центру Харкова: десятки постраждалих

За попередньою інформацією, РФ завдала по центру Харкова удару ракетою з ЗРК С-400.

Російські війська вранці у понеділок, 25 листопада, завдали ракетного удару по центру Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок удару постраждало щонайменше 19 осіб.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі", - написав Терехов у Telegram .

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71, госпіталізували 13 осіб.



За попередньою інформацією, удару було завдано по центру Харкова ракетою С-400. За словами Терехова, у районі, куди вдарила російська ракета, "в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок".