Росія вдарила по Херсону - знищено кафе в центрі міста

Російські військові у ніч на 7 липня завдали удар по центру Херсона. Через обстріл повністю вигоріло кафе "Літо".

Російські військові в ніч на неділю, 7 липня, завдали удар по центру Херсона, внаслідок чого згоріло кафе.

"Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невід'ємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо", - повідомив у неділю голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Також він оприлюднив відео з наслідками "прильотів".

Нагадаємо, у ніч на 7 липня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

1 липня російські військові обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого було поранено двох жінок. Також було пошкоджено каналізаційний колектор Херсонського водоканалу, внаслідок чого стався прорив каналізації.