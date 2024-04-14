Росія атакувала Україну ракетами і дронами: є загиблі

За останню добу РФ завдала 8 ракетних та 65 авіаційних ударів. Повітряні сили звітують про три збиті ракети у неділю. Внаслідок атака є жертви і руйнування.

Російські війська вдень неділі, 14 квітня, завдали ракетного удару по Україні. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, дві керовані авіаційні ракети Х-9 збили над Одеською областю над акваторією Чорного моря.

На Дніпропетровщині сили ППО знищили одну крилату ракету. Від падіння уламків в обласному центрі п'ятеро поранених, пошкоджені приватні будинки.

"Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель, - повідомив у Telegram голова Дніпротетровської ОВА Сергій Лисак. - У Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. З пораненнями троє людей".

Місто Нікополь атакував дрон, поранені четверо чоловіків. Через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та автівки, пошкоджена лінія електропередач.

На Донеччині та Сумщині є загиблі

За даними Офісу генпрокурора України, 14 квітня РФ також вдарила з авіації по селищу Очеретине Покровського району Донецької області. Зазнали руйнувань 5-поверхові будинки, в одному з яких виникла пожежа. Загинула 67-річна жінка. Двоє чоловіків з пораненнями у лікарні.

У Сумській області зранку неділі на території Краснопільської громади дрон скинув вибухівку на вантажівку. Водій авто загинув.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом за останню добу РФ завдала 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснила 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та позиціях українських військ.

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