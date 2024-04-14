РФ цілила вночі "шахедами" в критичну інфраструктуру Харкова

Російські війська в ніч на неділю, 14 квітня, атакували Україну 10-ма ударними дронами типу Shahed.

"Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ цілились в критичну інфраструктуру Харкова. "Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у Telegram.

Крім того, вночі Росія завдала ударів чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Про наслідки не повідомлялося.

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Сирський: На східному фронті загострилась обстановка

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська активізували наступальні дії на східному фронті, обстановка там суттєво загострилася.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП", - написав головком.

За його словами, діям РФ сприяє тепла і суха погода, яка "зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості". Сирський каже, що Росія кидає в бій нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому добивається тактичних успіхів попри значні втрати.