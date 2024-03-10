Росія атакувала Херсон та Нікопольщину

Російські війська 10 березня атакували Херсон з окупованого лівого берега Дніпра, а також вдарили по Нікопольщині дронами-камікадзе та важкою артилерією. Наразі повідомляється про одного пораненого.

Російські війська ввечері неділі, 10 березня, атакували Херсон з окупованого лівого берега Дніпра, про що повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі. "У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - написав він.

Також Мрочко повідомив, що росіяни близько 11:00 обстріляли з дрона Антонівку Херсонської міської громади, унаслідок цього постраждав 54-річний чоловік. "У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення ноги. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно", - зазначив він.

Удари РФ про Нікопольщині

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, російські війська протягом усього дня атакували Нікопольщину, для чого використали 11 дронів-камікадзе, а ще двічі вдарили з важкої артилерії.

"Агресор випустив майже півтора десятки снарядів. Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Також Лисак додав, що сили ППО надвечір збили російський безпілотник у Дніпровському районі.

Нагадаємо, що у ніч на 10 березня російські війська атакували Україну 39 ударними БпЛА типу "Shahed" та вдарили чотирма зенітними ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині.

З-поміж іншого російські війська вдарили трьома ракетами по житлову району міста Мирноград на Донеччині, внаслідок чого щонайменше 11 людей отримали поранення. У Добропіллі на Донеччині внаслідок нічної атаки російськими БПлА типу "Shahed" загинули двоє людей. Також росіяни зранку обстріляли з артилерії Часів Яр, через що загинув 66-річний чоловік.