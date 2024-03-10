Російські обстріли Донеччини: троє загиблих

В Добропіллі двоє людей загинули через атаку російських дронів. Часів Яр росіяни обстріляли з артилерії. Відомо про одного загиблого.

У Добропіллі на Донеччині внаслідок нічної атаки російськими БПлА типу "Shahed" загинули двоє людей. Їхні тіла з-під завалів будинку деблокували рятувальники, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у неділю, 10 березня, у Telegram.

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Також, за його словами, росіяни зранку у неділю, 10 березня, обстріляли з артилерії Часів Яр. Загинув 66-річний чоловік.

Філашкін, ще раз наголосив на необхідності еквакуації цивільного населення з Донецької області.

Раніше повідомлялось, що в Мирнограді внаслідок нічного удару російськими ракетами відомо про 12 поранених.