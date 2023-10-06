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Rheinmetall виготовить боєприпаси для України і Німеччини

Олександр Куницький
6 жовтня 2023 р.

Нове замовлення передбачає виробництво десятків тисяч снарядів для українських та німецьких збройних сил, повідомили у Rheinmetall.

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Виробництво снарядів на заводі Rheinmetall
Виробництво снарядів на заводі RheinmetallФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Німецький концерн Rheinmetall отримав друге замовлення в рамках раніше укладеної угоди з Бундесвером на виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Як повідомляє оборонне підприємство у п'ятницю, 6 жовтня, замовлення зроблене для поповнення боєприпасів збройних сил України та ФРН.

Так, Україна отримає десятки тисяч осколково-фугасних 155-мм артилерійських снарядів L15, а німецькі військові - звичайні 155-мм снаряди Assegai. Вартість замовлення не розголошується, але йдеться про тризначну цифру в мільйонах євро. Початок поставок запланований на 2024 рік.

Про укладення рамкової угоди з Бундесвером на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм Rheinmetall оголосила в липні 2023 року. Вона розрахована до 2029 року і має потенційний валовий обсяг замовлень близько 1,2 мільярда євро. Тоді Бундесвером було подовжено дію уже існуючого рамкового контракту, укладеного з Rheinmetall на артилерійські снаряди DM121. 

Читайте також: У ФРН офіційно дозволили Rheinmetall створити підприємство у Києві

Нагадаємо, напередодні Rheinmetall оголосив про передачу Україні автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire для виявлення дронів і боротьби з ними. До їхнього складу входять мобільні спостережні вежі з камерами денного та нічного бачення, автопілотовані мінібезпілотники, а також система управління й контролю. У комплект також входять транспортні засоби для доставки систем.

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

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Виробництво снарядів на заводі Rheinmetall

Rheinmetall виготовить боєприпаси для України і Німеччини

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