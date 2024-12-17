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КонфліктиНімеччина

Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин Marder

Олександр Куницький
17 грудня 2024 р.

Постачання відбудуться в першій половині 2025 року, повідомили у Rheinmetall. Marder 1A3 оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей.

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БМП Marder (архівне фото)
БМП Marder (архівне фото)Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder1A3. Виконання замовлення очікується в першій половині 2025 року, йдеться в пресрелізі Rheinmetall AG, оприлюдненому у вівторок,17 грудня. В концерні не повідомляють вартість замовлення, однак вказують, що йдеться про "середню двозначну суму в мільйонах євро".

Загалом Rheinmetall поставив Збройним силам України вже сотні бойових машин піхоти Marder, наголошують у концерні.

Зазначається, що у версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу Rheinmetall передав за дорученням німецького уряду в березні 2023 року, після чого послідували додаткові поставки, нагадують в компанії.

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Відремонтовані застарілі моделі

Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія спочатку власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюсі та Касселі тривають і досі.

Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.

Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.

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