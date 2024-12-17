Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин Marder

Постачання відбудуться в першій половині 2025 року, повідомили у Rheinmetall. Marder 1A3 оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder1A3. Виконання замовлення очікується в першій половині 2025 року, йдеться в пресрелізі Rheinmetall AG, оприлюдненому у вівторок,17 грудня. В концерні не повідомляють вартість замовлення, однак вказують, що йдеться про "середню двозначну суму в мільйонах євро".

Загалом Rheinmetall поставив Збройним силам України вже сотні бойових машин піхоти Marder, наголошують у концерні.

Зазначається, що у версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу Rheinmetall передав за дорученням німецького уряду в березні 2023 року, після чого послідували додаткові поставки, нагадують в компанії.

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Відремонтовані застарілі моделі

Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія спочатку власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюсі та Касселі тривають і досі.

Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.

Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.