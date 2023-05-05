Бундесвер замовить у виробників 50 БМП Puma - ЗМІ

Замовлення буде здійснено на 1,5 мільярда євро, повідомляють джерела Reuters. Наприкінці 2022 року БМП Puma Бундесверу вийшли з ладу під час навчальних стрільб.

Німецькі збройні сили замовлять 50 бойових машин піхоти (БМП) Puma ("Пума"), повідомляє у п'ятницю, 5 травня, Reuters з посиланням на джерела. Замовлення Бундесвером буде здійснено на 1,5 мільярда євро.

БМП Puma від виробників Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мають замінити бойові машини піхоти Marder, частина з яких уже поставлена в Україну, ідеться у повідомленні. За даними уряду ФРН , Берлін уже передав Києву 40 БМП Marder.

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Нагадаємо, що Puma мали з 2023 року надійти до складу групи підвищеної готовності НАТО. Однак 17 грудня 2022 року під час навчальних стрільбвийшли з ладу усі 18 БМП, які брали в них участь. Після інциденту керівництво міноборони ФРН розпорядилося відсторонити БМП від використання в групі НАТО, заморозити закупівлі нових "Пум" і зупинити модернізацію тих, які вже стояли на озброєнні.

У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина протягом першого півріччя таки планує надіслати БМП "Пума" для виконання завдань у групі підвищеної готовності сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу. Крім того повідомлялось, що БМП Puma розраховували залишити у Німеччині для власних потреб.