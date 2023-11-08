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Rheinmetall передасть ЗСУ 100 тисяч боєприпасів до мінометів

Олександр Куницький
8 листопада 2023 р.

Постачання Україні з Німеччини 100 тисяч боєприпасів до мінометів 120-мм калібру розпочнеться найближчим часом і триватиме протягом двох років.

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Українські військові готуються до пострілу з міномета 120-мм калібру
Українські військові готуються до пострілу з міномета 120-мм калібруФото: Diego Herrera Carcedo/AA/Picture Alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні 100 тисяч боєприпасів до мінометів 120-мм калібру.

Як повідомила пресслужба підприємства в середу, 8 листопада, постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

Замовлення на постачання боєприпасів Збройним силам України (ЗСУ) розмістив уряд Німеччини. Воно є частиною військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня "Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство. На першому етапі планується технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, переданих Німеччиною для ЗСУ, а на наступних - спільне виробництво окремих видів продукції Rheinmetall в Україні.

У березні Rheinmetall анонсував, що планує будівництво в Україні танкового заводу приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік. У липні концерн заявив, що відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході Україні, який випускатиме й ремонтуватиме близько 400 бронетранспортерів Fuchs.

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