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РФ наклала санкції на прокурора МКС та британських урядовців

Олександр Куницький
1 год. тому

Росія запровадила санкції щодо 54 громадян Великобританії, назвавши це відповіддю на "агресивний антиросійський курс" країни. У переліку опинився, зокрема, прокурор МКС Карім Хан.

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Прокурор МКС Карім Хан
Прокурор МКС Карім ХанФото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Росія запровадила санкції щодо 54 громадян Великобританії, повідомила у п'ятницю, 18 серпня, пресслужба міністерства закордонних справ РФ. До списку потрапив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі британець Карім Хан, який у березні видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії.

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Також у списку опинилися держсекретарка з питань культури, медіа та спорту Великобританії Люсі Фрейзер, яка, як стверджує МЗС РФ, "активно лобіює міжнародну спортивну ізоляцію Росії", а також заступниця міністра оборони Великобританії Анабель Голді, яка "відповідальна за постачання в Україну озброєнь, зокремаснарядів зі збідненим ураном".

Крім того, РФ запровадила санкції щодо керівництва британської компанії з управління ризиками Prevail Partners, фахівці якої, як стверджує МЗС РФ, "беруть участь у зборі і наданні українським спецслужбам розвідувальних даних". Не оминули увагою в РФ і співробітників британських ЗМІ: BBC, The Guardian, та The Daily Telegraph. Вони, як стверджує МЗС РФ, причетні до нібито "фабрикації антиросійських пасквілів для просування в медіапросторі та до поширення брехливої інформації". Також РФ запровадила санкції щодо керівництва низки організацій, серед яких "Інститут громадських зв'язків", "Міжнародна асоціація зв'язків із громадськістю", "Асоціація громадських зв'язків та комунікацій".

Запровадження санкцій МЗС РФ назвало відповіддю "на агресивну реалізацію Лондоном ворожого антиросійського курсу". Втім, російське відомство не уточнило, які обмеження, окрім заборони в'їзду у РФ, передбачені для осіб із санкційного списку.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Великобританія запровадила санкції щодо понад півтори тисячі фізичних і юридичних осіб. У санкційному переліку, зокрема, банки, організації оборонного сектору, санкційні обмеження також передбачають заборону експорту критично важливих технологій та імпорту російської нафти, ідеться в заяві британського уряду

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