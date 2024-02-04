РФ вже не звільняє ув'язнених після війни в Україні - ВВС

Росія вже півтора року відправляє на війну в Україну ув'язнених, але за цей час суттєво змінила умови їх перебування на фронті, повідомляє BBC. Фактично вони служитимуть до кінця війни.

Російська Федерація вже півтора року відправляє на війну в Україну ув'язнених, яких раніше на фронт заманювали перспективою помилування та зняття судимості після шести місяців контракту. Як йдеться у матеріалі ВВС, опублікованому у неділю, 4 лютого, ця практика пішла в минуле, а тепер замість помилування від президента Володимира Путіна ув'язнені отримують лише умовно-дострокове звільнення. Служити ж їх відправляють до кінця війни.

Масове вербування ув'язнених на війну почалося влітку 2022 року. Спочатку цим займався керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, який у серпні 2023 року загинув у загадковій авіакатастрофі. Надалі до справи підключилося міністерство оборони Росії. З лютого 2023 року відправкою на фронт ув'язнених займаються вже виключно військові.

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Умови, якими спочатку Пригожин, а потім представники російського міноборони заманювали "зеків" на війну, були однаковими: помилування президента, шість місяців на передовій штурмовиком, після чого - повернення додому. За словами Пригожина, на фронт за цією схемою вирушили майже 50 тисяч росіян, схожі цифри називали правозахисники та журналісти, які досліджували дані Федеральної служби виконання покарань Росії.

"Медіазоні" та команді волонтерів вдалося встановити імена 8 011 ув'язнених, які загинули на території України, воюючи у складі російських підрозділів. Щонайменше 1100 із них воювали у загонах "Шторм Z" або "Шторм V".

Втім, деякі, зокрема десятки засуджених за тяжкі насильницькі злочини, справді повернулися додому, зазначає BBC.

"Спецконтингент"

Бійців, яких російські військові відносять до "спеціального контингенту", зазвичай кваліфікували як добровольців. Їх приписували до тієї чи іншої військової частини, а потім уже на місцях розподіляли за різними військовими формуваннями, деякі навіть потрапляли до підрозділів ПВК "Редут". Але основну частину завербованих ув'язнених об'єднували у спецроти із загальною назвою "Шторм Z". Ці підрозділи кидали на гарячі ділянки фронту: і самі бійці, і військові аналітики, говорячи про "Шторм Z", нерідко вживали вираз "гарматне м'ясо".

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З розмов у чатах родичів бійців "Шторм Z" журналісти BBC дійшли висновку, що набір у ці спецроти фактично припинився із серпня 2023 року. А з вересня ув'язнених почали записувати до підрозділів з новою назвою - "Шторм V".

За даними BBC, росіяни, яких відправляють до рот "Шторм V", служать вже на зовсім інших умовах. Це випливає з повідомлень родичів у спеціалізованих групах, і з розповідей самих бійців та членів сімей, з якими поспілкувалася журналісти.

Їх відправляють на фронт як повноцінних контрактників, але термін контракту із міністерством оборони складає вже не шість місяців, як було раніше, а рік. Після закінчення повернутися додому вони не зможуть, адже контракти будуть "продовжені автоматично".

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"Умовно-дострокове звільнення"

Формулювання про умовно-дострокове звільнення зустрічається в десятках повідомлень у групах, де спілкуються родичі в'язнів.

Повне звільнення та погашення судимості такі люди отримають лише у разі отримання держнагороди чи звільнення з підстав, які дозволені у воєнний час - кінець війни, втрата здоров'я чи досягнення граничного віку. Це набагато жорсткіші умови, аніж ті, які пропонували ув'язненим до осені 2023 року.

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Суд для такого умовного звільнення, на відміну від процедури УДЗ, взагалі не потрібний: питання, по суті, вирішують колонія та військкомат регіону, де людина підписує контракт. Для цього достатньо лише звернення ув'язненого.

Як наголошує ВВС, не потрібна в цьому процесі й участь президента Росії, якому раніше доводилося особисто підписувати укази про помилування ув'язнених. Отже, у ЗМІ зникнуть заголовки про те, як президент милує засуджених, зокрема, за вбивства та злочини проти статевої недоторканності.

Як випливає із судової практики, з якою ознайомилася BBC, норма про умовне звільнення ув'язнених вже активно працює. Нерідко після того, як "зек" одержує дозвіл вирушити на фронт, колонія просить суд встановити за ним адміністративний нагляд.