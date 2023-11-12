ISW: РФ у боях з ЗСУ покладається на лобові піхотні атаки

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такими атаками Росія компенсує нестачу навченого персоналу та втрачену у війні в Україні техніку.

Росія дедалі частіше покладається на лобові атаки своєї армії, пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від неділі, 12 листопада. Аналітики зазначають, що російські мілітарні блогери ("воєнкори") вказують, що така тактика не призведе до прориву на фронті, зокрема, через неможливість підготувати достатню кількість кадрів для інтенсивних лобових атак. Деякі російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше військової техніки.

Читайте також:Поповнення лав ЗСУ: примусова мобілізація чи мотиваційний рекрутинг?Також аналітики Інституту наводять думку автора Telegram-каналу, пов'язаного із російським спецназом, який скаржиться на те, що подібні атаки сильно виснажують сили спецназу, який не призначений для таких дій.

Раніше в ISW відзначали, що спирання на лобові атаки має розв'язати проблему "військового паритету", про яку говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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