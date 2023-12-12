РФ втратила в Україні 315 тисяч військових - розвідка США

Розсекречена доповідь розвідки США вказує на те, що РФ втратила 315 тисяч військових вбитими й пораненими, пишуть агенції AFP і Reuters.

За даними американської розвідки, РФ у війні проти України втратила 315 тисяч військових загиблими і пораненими, що становить майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у нещодавно розсекреченій доповіді розвідки США, повідомляє у вівторок, 12 грудня, агентство Reuters з посиланням на джерела.

Загалом, за даними розвідки США, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року з 360 тисячами військовослужбовців. Зазначається, що саме втрати стали причиною того, що Росія залучає до лав армії засуджених і мобілізує цивільних.

У доповіді також міститься оцінка, що втрати Москви в особовому складі і бронетехніці в Україні відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад. Агентство Reuters звернулося за коментарем до посольства та міністерства оборони Росії, але відповіді не отримало.

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Джерело агентства AFP, також посилаючись на розсекречену оцінку американської розвідки, надану Конгресу, повідомило про втрату росіянами близько 2200 з 3500 танків, які вони мали до початку повномасштабної війни з Україною.

За даними міноборони України, станом на 12 грудня Росія втратила під час війни проти України понад 340 тисяч військових убитими та понад 5600 танків.

Нагадаємо, 29 листопада генеральний секретар Північнотлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг оцінив втрати російської армії у 300 тисяч осіб.