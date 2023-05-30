РФ видала в окупованих регіонах понад 1,5 мільйона паспортів

Упродовж семи місяців паспорт РФ на окупованих територіях України отримали більш ніж 1,5 мільйона людей, відзвітували в Москві. В Києві неодноразово казали, що РФ силоміць паспортизує українців.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін повідомив, що з жовтня 2022 року понад 1,5 мільйона осіб, які проживають на анексованих Росією територіях України, отримали російський паспорт. Таку цифру Мішустів озвучив у вівторок, 30 травня, під час заходу в Москві, присвяченому "інтеграції нових регіонів", як у Москві називають захоплену частину України, передає "Інтерфакс".

До "нових регіонів" РФ входять частина Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, що контролюються російськими військами. Росія приєднала ці закріплені за Україною згідно з міжнародним правом регіони після проведення у вересні 2022 року так званого "референдуму", на якому, за запевненнями Москви, переважна більшість населення висловилася за вступ до РФ.

Читайте також: Життя в російській окупації: брати чи ні паспорт РФ?

Утім, те "волевиявлення" проводилося без участі міжнародних спостерігачів і під час перебування на цих територіях російських окупаційних сил, тож його результати не визнають ні офіційний Київ, ні США, ні ЄС, ані більшість країн світу, окрім КНДР, Сирії.

Насильницька паспортизація

Раніше український уряд та ЗМІ не раз звинувачували РФ у проведенні насильницької паспортизації на захоплених українських територіях. Були повідомлення про погрози депортацією та конфіскацією майна в разі відмови переходу до російського громадянства.

У середині лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни Росії проти України, російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про видачу понад 860 тисяч паспортів РФ у підтримуваних Росією самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video