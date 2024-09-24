РФ вдарила КАБами по багатоповерхівках у Харкові: є загиблі

Війська РФ завдали чергового удару по Харкову, влучивши в житлові багатоповерхівки. Є інформація про загиблих і постраждалих. Крім того, під завалами можуть перебувати люди.

Щонайменше троє осіб загинуло, ще 22 отримали травми після влучання російських керованих авіаційних бомб (КАБ) по житлових будинках у Харкові. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрацїі Олег Синєгубов. За його словами, розбір завалів триває, а під завалами зруйнованої будівлі перебувають люди.

Як повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов, сталося "потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах". Згодом міський голова додав, що "поверхи у будинку склалися з восьмого по третій". "Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав Терехов.

Пізніше він розмістив відео з місця події й додав, що цей будинок не вперше зазнав російського удару, бо він "уже був обстріляний на початку війни". "Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - розповів Терехов.