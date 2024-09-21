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Удар КАБами: у Харкові зросла кількість постраждалих

Євгенія Наконечна
21 вересня 2024 р.

Серед постраждалих внаслідок російського авіаудару є діти.

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Робота ДСНС у Харкові
Робота рятувальників у Харкові (фото з архіву)Фото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

У Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару керованими авіабомбами (КАБами).

Станом на ранок суботи, 21 вересня, відомо вже про 15 поранених. Вісьмох із них госпіталізували.

Серед постраждалих - діти

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий. 

Як повідомлялось, ввечері 21 вересня РФ ударила КАБами по Харкову. 

У Харківській обласній прокуратурі оприлюднили відео з наслідками атаки.

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