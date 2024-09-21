Удар КАБами: у Харкові зросла кількість постраждалих

Удар КАБами: у Харкові зросла кількість постраждалих21 вересня 2024 р.
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У Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару керованими авіабомбами (КАБами).
Станом на ранок суботи, 21 вересня, відомо вже про 15 поранених. Вісьмох із них госпіталізували.
Серед постраждалих - діти
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого - легкий.
Як повідомлялось, ввечері 21 вересня РФ ударила КАБами по Харкову.
У Харківській обласній прокуратурі оприлюднили відео з наслідками атаки.