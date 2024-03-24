РФ удень вдарила "Кинджалами" по інфраструктурі Львівщини

Війська РФ завдали повторного удару по по критичній інфраструктурі Львівщини, застосували "Кинджали". Голова "Нафтогазу" повідомив про ураження енергетичних об'єктів компанії.

Під час повітряної тривоги, яка лунала між 9 і 10 годинами ранку у неділю, 24 березня, російські війська завдали повторного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, який вже атакували вночі. Під час другої атаки вони використовували аеробалістичні ракети "Кинджал", повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Попередньо є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", - написав він у Telegram.

Голова ОВА означив, що вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку і вони встигли переміститися у безпечне місце.

Своєю чергою голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що зранку "ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру". "Маємо пошкодження об'єктів групи "Нафтогаз" на заході. Попередньо - без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - написав він у Facebook.

Деталі атаки Чернишов пообіцяв оприлюднити згодом.

Нічна масована атака на Україну

Після нічних повітряних ударів РФ по Україні Козицький повідомляв, що об'єкт критичної інфраструктури на Львівщини був атакований ракетами і дронами, виникла пожежа.

Він також зазначав, що загалом у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім "шахедів". Були збиті всі дрони та вісім ракет. Частину знищили над Львівщиною, частину - над іншими регіонами.

Також під час нічної атаки був пошкоджений енергетичний об'єкт У Нікопольському районі Дніпропетровщини, тепломережі і лінія електропередач у Кривому Розі і об'єкти припортової інфраструктури в Ізмаїльському районі Одещини, повідомили Сили оборони півдня України.

Крім того, одна з ракет РФ порушила повітряний простір Польщі, у країні підіймали військову авіацію.

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