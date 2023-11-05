РФ ударила по об'єкту інфраструктури Одещини: є постраждалі

Російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури Одеської області, внаслідок чого поранені працівники. Голова ОВА каже, що ціль РФ - цивільне судноплавство.

Вдень в неділю, 5 листопада, війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області.

"Ціль ворога - цивільне судноплавство. На жаль, в Одеському районі є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна", - повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Сили оборони півдня України уточнили, що російські війська спрямували по Одещині з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря протирадіолокаційну ракету Х-31П, а по Дніпропетровщині - керовану ракету Х-59. У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони (ППО) збили ракету. Там люди не постраждали.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 4 листопада, РФ завдала ударів крилатими і балістичними ракетами по Дніпропетровській та Полтавській областях. Біля Дніпра влучили в інфраструктурний об'єкт. У Миргородському районі Полтавщини загинула одна людина, постраждали троє, зокрема діти.

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