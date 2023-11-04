РФ ударила по інфраструктурному об'єкту в Дніпрі

Російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру. Є влучання в інфраструктурний об'єкт.

Війська РФ увечері суботи, 4 листопада, завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши в інфраструктурний об'єкт.

"Дніпровський район опинився під ворожим ударом. Росіяни вгатили по об'єкту інфраструктури. Наслідки уточнюються", - написав у Telegram голова обласної ради Микола Лукашук.

"Прильоти в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Східних регіонах. Повітряну тривогу в області оголосили о 17:16, а вже о 17:18 моніторингові Telegram-канали повідомили про вибух. Загалом повідомляється про три вибухи.

Нагадаємо, вдень у суботу, 4 листопада, в анексованому Росією Криму ракети атакували виробника авіаносців для флоту РФ. Окупанти кажуть, що там впали уламки збитих ракет.