РФ ударила по Харкову і Одесі: є загиблі, багато поранених

РФ ударила по Харкову і Одесі: є загиблі, багато поранених17 травня 2024 р.
Російські війська вдарили в п'ятницю, 17 травня, керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову і балістичними ракетами по Одесі й області.
КАБи по Харкову: 2 загиблих, 25 поранених
У Харкові станом на 17:45 відомо про двох загиблих чоловіків. Ще 19 людей зазнали поранень. Четверо з них перебувають у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Cтаном на 18:15 кількість постраждалих зросла до 25.
Під ударом опинився, зокрема, Холодногірський район міста. На місцях влучань виникли пожежі, зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
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Балістика по Одесі: 1 загиблий, 8 постраждалих
В районі Одеси пролунало щонайменше три вибухи. Спершу було відомо про п'ятьох постраждалих. Трьох з них доправили до лікарень, повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Голова ОВА Олег Кіпер додав, що в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет зайнялася сильна пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Близько 18:30 росіяни завдали другого удару балістикою. Після цього стало відомо, що в Одеському району є одна загибла людина. Кількість поранених збільшилась до восьми. П'ятеро з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
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