Війська РФ завдали щонайменше 5 дронових ударів по Харкову

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували в двох районах міста. Уточненої інформації щодо наслідків атаки наразі немає.

Російські війська в ніч на п'ятницю, 17 травня, ударними дронами типу Shahed атакували Харків. За даними очільника обласної військової адміністрації Харківської області Олега Синєгубова, було зафіксовано щонайменше п'ять дронових ударів по місту.

"За уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", - написав він у Telegram близько 00:30.

В Основ'янському районі на місці влучання виникла пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він.

За даними Синєгубова і Терехова, після атаки дронами війська РФ вдарили по Харкову ракетами. Деталей щодо наслідків місцева влада поки не повідомляла.

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В Повітряних силах повідомили про 20 збитих дронів

В командуванні Повітряних сил Збройних сил Україниповідомили, що в ніч на 17 травня війська РФ запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Усі 20 дронів вдалося збити Силам оборони України, стверджують в ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей" ,- йдеться у повідомленні командування ПС у Telegram.

Водночас, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що удару дрона-камікадзе зазнав Нікополь, пошкоджені п'ятиповерхівка і авто.

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