РФ ударила балістикою по Миколаєву: відомо про одну жертву

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська вдарили по місту балістичною ракетою. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинула одна жінка. Є кілька постраждалих.

Війська РФ завдали вдень у четвер, 21 березня, ракетного удару по Миколаєву.

Як повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, імовірно, окупанти використали балістичну ракету.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав він у Telegram.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок удару загинула жінка. Ще четверо людей зазнали поранень. Пошуки постраждалих тривають.

РФ била вночі балістикою і крилатими ракетами по Києву

Уночі російські війська випустили дві балістичні - "Іскандер-М"( KN-23)/Х-47М2 "Кинджал" - і 29 крилатих ракет у бік Києва. Протиповітряна оборона збила всі ракети, однак уламки спричинили пошкодження низки будівель в Києві.

За останніми даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок удару поранень зазнали 13 людей у Києві, четверо з них - госпіталізовані. Ще чотири людини дістали порання в Київській області, повідомили у Національній поліції.

Через те, що війська РФ завдавали удару по Україні зі стратегічних бомбардувальників, збройні сили Польщі були змушені підняти власну і союзницьку авіацію.

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