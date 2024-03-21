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РФ ударила балістикою по Миколаєву: відомо про одну жертву

Дар'я Нинько
21 березня 2024 р.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські війська вдарили по місту балістичною ракетою. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинула одна жінка. Є кілька постраждалих.

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Уламок російської ракети, яка була використана для удару по Києву 21 березня 2024 року
Уламок ракети, яка була використана Росією для удару по Києву в ніч на 21 березняФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Війська РФ завдали вдень у четвер, 21 березня, ракетного удару по Миколаєву.

Як повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, імовірно, окупанти використали балістичну ракету.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав він у Telegram.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок удару загинула жінка. Ще четверо людей зазнали поранень. Пошуки постраждалих тривають.

РФ била вночі балістикою і крилатими ракетами по Києву

Уночі російські війська випустили дві балістичні - "Іскандер-М"( KN-23)/Х-47М2 "Кинджал" - і 29 крилатих ракет у бік Києва. Протиповітряна оборона збила всі ракети, однак уламки спричинили пошкодження низки будівель в Києві. 

За останніми даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок удару поранень зазнали 13 людей у Києві, четверо з них - госпіталізовані. Ще чотири людини дістали порання в Київській області, повідомили у Національній поліції. 

Через те, що війська РФ завдавали удару по Україні зі стратегічних бомбардувальників, збройні сили Польщі були змушені підняти власну і союзницьку авіацію.

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