РФ ударила по Харкову: п'ять людей загинули (оновлено)20 березня 2024 р.
Російська окупаційна армія завдала в середу, 20 березня, чергового ракетного удару по одному з районів Харкова. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала восьмиповерхова будівля та виробничий цех у Холодногірському районі міста. Є загиблі й постраждалі.
"За оновленою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до семи осіб. Шістьох людей госпіталізували, один відмовився від госпіталізації", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Згодом він уточнив, що рятувальники деблокувати з-під завалів п'яте тіло. Екстрені роботи тривають.
Як повідомив заступник начальника головного управління Національної поліції області Сергій Болвінов, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. "Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", - написав він у Facebook.
Серед поранених є працівники підприємства, двоє - у важкому стані. "На жаль, кількість жертв і постраждалих може бути більшою", - додав Болвінов.
Раніше Синєгубов повідомляв, що під завалами на місці влучання можуть бути люди.