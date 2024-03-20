РФ ударила по Харкову: п'ять людей загинули (оновлено)

Війська РФ завдали ракетного удару по одному з районів Харкова. На місці влучання зайнялася велика пожежа, відомо про п'ятьох загиблих і сімох поранених. Під завалами можуть бути люди.

Російська окупаційна армія завдала в середу, 20 березня, чергового ракетного удару по одному з районів Харкова. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала восьмиповерхова будівля та виробничий цех у Холодногірському районі міста. Є загиблі й постраждалі.

"За оновленою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до семи осіб. Шістьох людей госпіталізували, один відмовився від госпіталізації", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Згодом він уточнив, що рятувальники деблокувати з-під завалів п'яте тіло. Екстрені роботи тривають.

Як повідомив заступник начальника головного управління Національної поліції області Сергій Болвінов, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. "Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", - написав він у Facebook.

Серед поранених є працівники підприємства, двоє - у важкому стані. "На жаль, кількість жертв і постраждалих може бути більшою", - додав Болвінов.

Раніше Синєгубов повідомляв, що під завалами на місці влучання можуть бути люди.