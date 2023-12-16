РФ у ніч на 16 грудня атакувала Україну десятками "шахедів"

Російські війська завдали чергової атаки з повітря по українській столиці - у ніч на суботу, 16 грудня, Київ намагалися атакувати з різних напрямків групи російських безпілотників типу Shahed-136/131.

"Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені", - повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА). Унаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав, кажуть у відомстві.

Про точну кількість випущених російськими військами БпЛА й число збитих українською ППО в КМВА нічого не повідомляли. Однак згодом Генштаб ЗСУ уточнив , що війська РФ застосували під час нічного удару 31 БпЛА типу Shahed-136/131, з яких Силам ППО вдалося знищили з 30 ударних дронів.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 30 російських дронів було збито в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Раніше вночі мер Києва Віталій Кличко повідомляв, зокрема, про кілька груп російських БпЛА, котрі атакували українську столицю, зокрема з боку Чернігівщини. Деякі безпілотники залітали на Київ з боку Броварського району. Повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони як у Київській області, так і в самій столиці, зокрема, в Дарницькому районі.

РФ повертається до тактики комбінованих ударів?

Як припускають у КМВА, війська РФ, ймовірно, повернулися до тактики комбінованих атак, які вони уже застосовували раніше. "Судячи з застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року", - йдеться у повідомленні. Тоді війська РФ "постійно змінювали, комбінували види та типи засобів" повітряного ураження.

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У військовій адміністрації також припускають, що такий самий сценарій кияни відчули у першій половині грудня. "Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять до Києва по черзі, змінюючи одна одну", - зазначили у відомстві.

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У КМВА наголошують, що війська РФ посилили повітряні удари по головному місту країни тож киян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.