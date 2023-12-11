РФ атакувала Київ 8 балістичними ракетами - усі збила ППО

У ніч на понеділок, 11 грудня, війська Росії завдали удару по Києву, для чого застосували балістичні ракети. Їх збили силипротиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться у ранковому зведенні на каналі командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у Telegram.

"Близько 4-ї ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

У столиці через падіння уламків збитих російських ракет постраждали люди, повідомив у своєму Telegram-каналі Київський міський голова Віталій Кличко.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - написав він.

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Атака "шахедами" з Криму

Крім ракет, вночі російські війська атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму. Районами пусків були Чауда та Бельбек.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість - на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у зведенні.

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