Холоди і обстріли: в Україні виник дефіцит електроенергії

Щоб компенсувати дефіцит електроенергії, Україна була змушена звертатися по допомогу до сусідніх країн. Українців закликають економно споживати електроенергію, щоб у подальшому не довелося вводити графіки відключень.

У четвер, 7 грудня, в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії, повідомило міністерство енергетики. Він пов'язаний, зокрема, із тим, що вдень російські війська завдали удару по одній з теплових електростанцій у прифронтовій зоні, серйозно пошкодивши два блоки. "Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії", - пояснили в міністерстві.

Своєю чергою Національна енергетична компанія "Укренерго" зауважила, що через похолодання споживання електроенергії значно збільшилося, похмура погода заважає роботі сонячних електростанцій, а на деяких блоках ТЕС тривають ремонтні роботи.

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Україна звернулася по допомогу до Європи

Через дефіцит з 11:00 до 19:00 "Укренерго" запросило аварійну допомогу у Румунії, Польщі, Словаччини. В компанії зауважили, що аварійна допомога - це екстрений захід для подолання браку електроенергії.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що така допомога не завжди гарантована.

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Українців закликають економити

В міненерго закликали споживачів підтримати енергетиків і споживати електроенергію "розумно і економно", особливо в пікові години навантаження. В Укренерго додали, що задля економії слід вимкнути "зайве" світло в приміщеннях, не вмикати одразу кілька потужних приладів, за комфортної температури у приміщеннях - вимкнути кондиціонери та обігрівачі, а також витягувати зарядні пристрої з розеток після підзарядки гаджетів.

Шмигаль також порадив торговельним центрам, магазинам і ресторанам зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин, а підприємствам - "переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності".

"Все це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас - це світло для всіх", - наголосив він.