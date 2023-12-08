РФ ударила по Україні 19 ракетами: є жертви і руйнування

Російські ракети летіли зранку на Київ, але українська ППО знищила їх на підльоті до столиці. В області внаслідок падіння уламків є пошкодження. На Дніпропетровщині - руйнування, постраждалі та загиблі.

Вранці у п'ятницю, 8 грудня, російські війська випустили з Саратовської області РФ по території України 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 із семи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Українська протиповітряна оборона (ППО) знищила 14 ракет, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Частина ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури Дніпропетровської області. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

На Дніпропетровщини росіяни цілили по Павлоградському району, який вже атакували дронами вночі. Внаслідок удару одна людина загинула, ще четверо - отримали поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство, 16 приватних будинків, п'ять дачних і церква.

На Київщині влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, люди не постраждали. Втім, унаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки у декількох громадах: вибиті вікна, частково зруйновані стіни, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Києва ракети не досягнули - їх збили на підльоті до столиці.

Як повідомлялося, вночі війська РФ випустили по Харкову шість керованих зенітних ракет С-300. За уточненою інформацією, двоє людей дістали поранення. Ракети влучили у дитячий майданчик, пошкодили житлові будинки, заклад освіти та близько 20 автомобілів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також росіяни запускали сім ударних дронів у напрямку Павлограда. П'ять з них збила ППО, в місті спалахнули кілька пожеж.

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