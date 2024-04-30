РФ скинула на Харків авіабомби - 1 загиблий, 9 поранених

РФ скинула на Харків авіабомби - 1 загиблий, 9 поранених30 квітня 2024 р.
Російська армія вранці вівторка, 30 квітня, завдала удару авіабомбами по Харкову, внаслідок чого загинув цивільний.
"За попередніми даними, ворог завдав ударів УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - йдеться у повідомленні Офіса генерального прокурора.
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Загиблий був працівником цивільного підприємства залізничної інфраструктури у Холодногірському районі міста, на територію якого влучив один із боєприпасів. "24-річний цивільний чоловік був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. На цьому ж підприємстві поранені четверо людей.
Ще одне влучання зафіксували в Київському районі - в районі житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов. Там пошкоджені навчальний заклад, адміністративна будівля та гаражний кооператив.
Усього в місті внаслідок удару поранені дев'ятеро людей. Четверо з них госпіталізовані з вибуховими травмами, тоді як п'ятьом надали допомогу на місці.
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Харківських підприємців звільнили від сплати місцевих податків
Тим часом Харківська міська рада у вівторок повністю звільнила підприємців міста від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 4-ої групи.
"Важливим аспектом прийняття цього безпрецедентного рішення є наша домовленість з державою про компенсацію втрачених коштів до місцевого бюджету. Адже без такої підтримки буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут у майбутньому", - повідомив Терехов.
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У департаменті бюджету і фінансів міськради сподіваються, що це рішення "сприятиме підтримці бізнесу та громадян міста, які, незважаючи на постійні ризики, продовжують працювати на прифронтовій території".
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