РФ скинула на Харків авіабомби - 1 загиблий, 9 поранених

Армія РФ вдарила по двох районах Харкова, вбивши і поранивши людей. Тим часом міськрада вирішила звільнити підприємців від сплати місцевих податків, щоб підтримати роботу на прифронтовій території попри постійні ризики.

Російська армія вранці вівторка, 30 квітня, завдала удару авіабомбами по Харкову, внаслідок чого загинув цивільний.

"За попередніми даними, ворог завдав ударів УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - йдеться у повідомленні Офіса генерального прокурора.

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Загиблий був працівником цивільного підприємства залізничної інфраструктури у Холодногірському районі міста, на територію якого влучив один із боєприпасів. "24-річний цивільний чоловік був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. На цьому ж підприємстві поранені четверо людей.

Ще одне влучання зафіксували в Київському районі - в районі житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов. Там пошкоджені навчальний заклад, адміністративна будівля та гаражний кооператив.

Усього в місті внаслідок удару поранені дев'ятеро людей. Четверо з них госпіталізовані з вибуховими травмами, тоді як п'ятьом надали допомогу на місці.

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Харківських підприємців звільнили від сплати місцевих податків

Тим часом Харківська міська рада у вівторок повністю звільнила підприємців міста від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 4-ої групи.

"Важливим аспектом прийняття цього безпрецедентного рішення є наша домовленість з державою про компенсацію втрачених коштів до місцевого бюджету. Адже без такої підтримки буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут у майбутньому", - повідомив Терехов.

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У департаменті бюджету і фінансів міськради сподіваються, що це рішення "сприятиме підтримці бізнесу та громадян міста, які, незважаючи на постійні ризики, продовжують працювати на прифронтовій території".

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