Війська РФ вдарили по телевежі в Харкові

Війська РФ вдарили по телевежі в Харкові22 квітня 2024 р.
Російські війська у понеділок, 22 квітня, завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
За його словами, у зв'язку з цим у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. "Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", - запевнив Синєгубов.
Так само мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється".
За попередніми даними Офісу генпрокурора України, Росія вдарила по об'єкту телевізійної інфраструктури ракетою Х-59. "За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляє агенція AFP з посиланням на власного кореспондента у Харкові, після російського удару в місті обвалилася телевежа.
Крім того, низка українських ЗМІ опублікувала відео очевидців з місця події, поширені спочатку в Telegram-каналах, на яких видно, як після авіаудару обвалюється верхня частина харківської телевежі.