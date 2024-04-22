Війська РФ вдарили по телевежі в Харкові

Унаслідок російського удару в Харкові обвалилася телевежа. Місцева влада каже, що обійшлося без людських жертв.

Російські війська у понеділок, 22 квітня, завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, у зв'язку з цим у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. "Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", - запевнив Синєгубов.

Так само мер Харкова Ігор Терехов поінформував : "Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється".

За попередніми даними Офісу генпрокурора України, Росія вдарила по об'єкту телевізійної інфраструктури ракетою Х-59. "За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росією атаковані Одеса, Харків та Дніпровський район

Як повідомляє агенція AFP з посиланням на власного кореспондента у Харкові, після російського удару в місті обвалилася телевежа.

Крім того, низка українських ЗМІ опублікувала відео очевидців з місця події, поширені спочатку в Telegram-каналах, на яких видно, як після авіаудару обвалюється верхня частина харківської телевежі.

Удари РФ по Україні: як відновлюють ТЕЦ на Харківщині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video