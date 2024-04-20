Росією атаковані Одеса, Харків та Дніпровський район

20 квітня внаслідок ударів Росії по Одесі, Харківщині та Дніпропетровщині постраждали діти і загинули цивільні дорослі.

Внаслідок ракетного удару Росії по Одесі о 16.30 у суботу, 20 квітня, дістали поранення восьмеро людей, серед них двоє дітей. Атакований приватний сектор, пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, повідомили у Офісі генерального прокурора України.

Приблизно у цей же час ракетний удар з боку Росії завданий і по інфраструктурі міста Шостка, що у Сумській області. Станом на вечір 20 квітня даних про наслідки удару немає.

Удари по Харкову і Харківщині: є загиблі

Вдень 20 квітня збройні сили Росії завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вранці цього дня Росією здійснювався обстріл у Харківській області, внаслідок якого у місті Вовчанськ загинули двоє людей. "Сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили в приватний будинок у Вовчанську - від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Також внаслідок влучання по іншому приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний", - повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Загиблий цивільний у Дніпровському районі

Під час атаки Росії на Дніпровський район загинув 54-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував автомобіль неподалік", - написав він у Telegram.