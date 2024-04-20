Обстріли: на Донеччині знеструмлювалася шахта зі 130 людьми

Обстріли: на Донеччині знеструмлювалася шахта зі 130 людьми20 квітня 2024 р.
У Донецькій області вночі суботи, 20 квітня, під час російського обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, внаслідок чого знеструмлювалась одна із шахт, повідомили в міністерстві енергетики України.
"На той момент під землею перебувала 131 людина - усіх вивели на поверхню. Впродовж кількох годин підприємство заживили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні у Дніпропетровській області внаслідок атаки російського безпілотника сталася пожежа на підстанції, було пошкоджено обладнання. "Знеструмлювалися побутові споживачі. Пожежу ліквідовано силами ДСНС, упродовж кількох годин усіх абонентів заживили", - додали у відомстві.
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Аварійна допомога з Польщі, Словаччини та Румунії
У Харківській області та у Кривому Розі застосовуються графіки відключень. Причина - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі.
Крім того, минулої доби ввечері в енергосистемі був дефіцит, який покривався імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. "Обсяг аварійної допомоги склав менше двох відсотків від добового споживання", - йдеться у повідомленні.
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Водночас в міненерго запевнили, що нині залучення аварійної допомоги не планується.