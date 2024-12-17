РФ призвала до армії понад 50 тисяч кримців з 2022-го - Київ

Лише восени цього року лави армії РФ поповнили 5,5 тисячі жителів Криму. У представництві президента України закликали кримців ухилятися від військової служби в окупаційних військах.

До лав російської армії восени цього року призвали 5,5 тисячі жителів окупованого Криму. Такі дані у вівторок, 17 грудня, озвучив заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков на пресконференції у Києві за підсумками діяльності відомства у 2024 році, передає кореспондентка DW.

Загалом, за його словами, від початку повномасштабної війни РФ проти України за 20 кампаній призову до лав російської армії незаконно залучили понад 50 тисяч кримців. Як уточнила попередня очільниця відомства Таміла Ташева, яка наприкінці листопада стала народною депутаткою від партії "Голос", ідеться саме про призов на строкову службу, що, як і мобілізація, є порушенням міжнародного права державою-окупантом.

"Навіть згідно з російським законодавством строковиків, а це фактично 18-річні хлопці, не мають право відправляти на війну. Відповідно що Росія робить? Вони змушують строковиків, коли в них завершується строк служби, підписати контракт. Достатньо багато кримчан воюють у лавах Збройних сил Російської Федерації", - сказала Ташева.

За її словами, як наслідок від початку російського вторгнення в Україну на війні загинули вже кілька тисяч кримців. Крім того, серед російських полонених є підтверджені вихідці з окупованого Криму, додала Ташева. "Для нас дуже важливо, аби такі люди не йшли воювати. Ключова історія - виїхати. Але не у всіх є можливість. Когось не випускають, наприклад, без російського документу для виїзду за кордон", - каже експостійна представниця. Виходом з цієї ситуації вона бачить ухилення від військової служби.

За словами Чистякова, практика свідчить, що в більшості випадків такі справи завершуються для ухилянтів штрафом, принаймні, якщо людина ухилилася від служби в РФ вперше. Від початку повномасштабної війни, як додав Чистіков, ухилянтів стає дедалі більше. З 553 кримінальних проваджень, зареєстрованих за цієї статтею в окупаційних судах Криму і Севастополя з 2015 року, 244 надійшли після 24 лютого 2022 року.

Переслідування кримців Росією

Крім того, після початку повномасштабної війни Росія почала переслідувати жителів Криму за новою статтею - про дискредитацію російської армії. Так, станом на кінець листопада цього року в кримських "судах" зафіксували 1093 таких справ, з них у 955 випадках було винесено вироки.

Також представництво повідомило про збільшення кількості переслідувань у Криму за звинуваченням у "держзраді" на тлі повномасштабної війни. Якщо в 2021 році було відомо про два таких провадження на півострові, у 2024 їхнє число становить щонайменше 18. Заочні вироки за цією статтею РФ виносила щодо кримців, які стали до лав ЗСУ, додав Чистіков. За його словами, лише у 2024 році відомо про п'ять таких вироків із призначеним покаранням від 12 років позбавлення волі.

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Станом на грудень 2024 року в незаконному утриманні РФ, за даними представництва президента України в Криму, залишаються щонайменше 218 кримських політв'язнів, з яких 132 людини - представники кримськотатарського народу. За словами Чистікова, кримських татар переважно утримують за звинуваченнями в створенні або участі в терористичних організаціях та воєнізованих формуваннях. Понад 60 кримських політв'язнів потребують термінової медичної допомоги, яка їм не надається, стверджує він.

Крім того, окупаційна влада активно використовує практику переміщення бранців з півострова до віддалених регіонів Росії. За даними представництва, у в'язниці РФ етапували понад 40 кримців, щонайменше 12 - цього року. "Найближче місце утримання - за три тисячі кілометрів. Тобто рідні, щоб відвідати своїх близьких, мають подолати велику відстань", - зазначив заступник глави представництва президента України в Криму.

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