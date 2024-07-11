Джелял: Скільки б не звільняли, РФ візьме нових заручників

Наріман Джелял - заступник голови Меджлісу та один із ув'язнених українців, яких повернули в рамках обміну з РФ. В інтерв'ю DW він розповів про умови утримання, показовий суд та те, що може допомогти звільнити інших.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял належить до тих українців, яких російські органи кинули за ґрати ще до повномасштабного вторгнення в Україну і яких вдалося звільнити в рамках обміну наприкінці червня. Джелял повернувся до України разом із ще дев'ятьма цивільними українцями. 2021 року чоловіка затримали в окупованому Криму, а згодом - висунули йому обвинувачення у пошкодженні газопроводу під Сімферополем. Вирок - 17 років тюрми, які йому належало відбувати в далекому Красноярському краї. Сам Джелял всі звинувачення на свій бік відкидає, а українська прокуратура кваліфікувала дії російських силовиків як незаконне позбавлення волі. В інтерв'ю DW він розповів про судовий процес над ним, виживання у російських в’язницях та свій погляд на те, як можна звільнити решту ув'язнених там українців.

DW: Пане Джелял, ви вже зустрілися з сім’єю? Як відомо, вашій родині вдалося виїхати з окупованого Криму на підконтрольну Україні територію.

Наріман Джелял: Вчора ввечері я мав щастя обійняти всю свою родину. Дякую всім, хто допоміг їм якнайшвидше виїхати і доволі швидко, в принципі, прибути в Київ. І тепер я взагалі спокійно почуваюся, тому що в нас були дуже великі і небезпідставні побоювання, що їх можуть використати як заручників моєї майбутньої діяльності.

Російські слідчі звинуватили вас у скоєнні диверсії - підриві газопроводу в Криму. Спочатку ви проходили по цій справі лише як свідок. Чому пізніше ваш статус був перекваліфікований на співучасника?

Я виконував обов'язки керівника Меджлісу, хоча він був заборонений офіційно в Російській Федерації. Моє головне завдання було працювати з людьми, не давати їм втратити здорову оцінку ситуації, в якій вони залишалися в Криму, давати їм певну надію, свій альтернативний аналіз подій. Роботи було дуже багато, і займатися такими справами, що мені приписували, не було ані часу, ані бажання. Я завжди, за традицію кримськотатарського національного руху, дотримувався мирних, ненасильницьких принципів політичної боротьби, інформаційної боротьби, правозахисної боротьби. Я ніколи не припиняв називати Крим окупованим, і мені мої колеги і друзі дзвонили і казали: "Що ти робиш? На навіть за ці слова можна щось отримати". І це сталося 2021 року. Останньою краплинкою, хоч і не головним чинником, стала моя участь в першому засіданні "Кримської платформи". Перед його проведенням російські посадові особи прямо сказали: хто поїде, той буде "відпрацьований".

Наріман Джелял Фото: DW

І вас одразу заарештували, хоча ви були у статусі свідка?

Так, мене формально ідентифікували як свідка, але за всіма діями силовиків це був арешт. Вже коли мені перед обшуком в моїй оселі дали постанову, там вже було написано "підозрюваний у скоєнні підриву газогону". Але вони розіграли таку ситуацію, бо так, за їхньою думкою, вони не були зобов'язані надати мені адвоката. Ввечері, 4 серпня, мене доправили до ФСБ, а вже рано вранці я вже був офіційно визнаний підозрюваним. А 6 вересня я зайшов у ворота слідчого ізолятору, де вже залишався тривалий час.

Ідеться про сімферопольський СІЗО. Які там були умови утримання?

Мене одразу доправили до спецблоку цього СІЗО. Там шість камер на дві особи. Я перебував там до травня 2023 року. Спецблок ізольований, сама камера була дуже стара. Їжа дуже незадовільного стану. Мене рятували рідні, які переправляли мені передачі, і те, що в магазині слідчого ізолятора можна було придбати продукти. За весь цей час в мене було тиждень-півтора одиночного ув'язнення. Це дуже важко психологічно. Перші пару днів ти відпочиваєш від сусіда. Але за кілька днів вже стає важкувато, бо ти хочеш спілкуватися. Все одно людина - це соціальна істота. Вже після суду мене перевели в СІЗО №2. Умови там були кращі, але ставлення набагато жорсткіше. Гіршого за психологічними і фізичними умовами місця за все моє перебування, транспортування і етапування через територію Росії, ніж СІЗО №2 міста Сімферополь, я не зустрічав! Там не дозволяли сидіти на ліжку, і була можливість або сидіти на дуже дискомфортній лаві, або ти змушений був ходити. Опухали і накачувалися рідиною ноги…

Анексію Криму Росією в 2014 році Наріман Джелял відкрито називав окупацією Фото: Reuters

Брати Азіз та Асан Ахтемови, яких позбавили волі за тією ж справою, що й вас, скаржилися на тортури: імітації розстрілів, катування електрострумом і таке інше. А ви казали, що вас не катували. Чому у вас був такий привілей?

Я думаю, та публічність, якої я набув завдяки своїй діяльності, дала мені цей захист. На засідання суду допускалися глядачі, преса, і вони (російська силова система. - Ред.) хотіли продемонструвати законність і справедливість, а якби мені щось зробили, це б було використано проти них. Щодо братів Ахтемових, моїх друзів, то так, їх катували, тому що вся справа будувалася на вибитих з них під тортурами показаннях і показаннях засекречених свідків. Навіть коли ми якось з Миколою Полозовим, моїм адвокатом, сиділи в кабінеті слідчого, я спитав, чому проти мене не використаний той факт, що я був членом забороненого в РФ Меджлісу. Він сказав, що не має такого завдання. Тобто вони максимально уникали будь-які натяки на політичність цієї справи. У них було завдання зробити з мене якогось злочинця-терориста.

Ви були на суді в патріотичних українських і кримськотатарських майках…

Це вже на вироку. Ми розуміли, що на вироку буде преса, наші друзі, наші опоненти, і якось треба відреагувати. Під час виголошення вироку нікому вже слова не дають, говорить тільки суддя. Ми вирішили, що на моїй майці буде гасло, що пов'язує Крим, кримських татар і Україну. А в обох братів Ахтемових - текст з двох гімнів, який відповідав нашому настрою. Це текст кримськотатарського гімну про те, що "я готовий віддати життя за свій народ". І аналогічний текст українського гімну: "Душу й тіло ми положимо за нашу свободу…". Скандал був потім величезний! До мене в камеру приходили забирати ту футболку, вимагали писати, де ми їх взяли… Конвойні, які нас доставляли, теж отримали якісь адміністративні покарання.

Коли вирок набув сили, ви опинилися вже в російській тюрмі?

Наріман Джелял біля суду в окупованому Сімферополі, вересень 2021 Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Серпень-вересень 2023 року я чекав у СІЗО №2 Сімферополя, а 2 жовтня мене етапували до місця відбування покарання за 5 тисяч кілометрів від Криму. В тюрму міста Мінусінськ, Красноярського краю Російської Федерації я прибув лише 20 листопада. Весь цей час я "подорожував". Цей заклад в ієрархії російської виправної системи вважається найжорсткішим за режимом і за умовами утримання.

Ви перебували там до самого звільнення?

Так, з листопада 2023 по червень 2024 року. Побутові умови були нормальні, але що там страшного було, так це ставлення адміністрації. Я з нею не конфліктував. Вимагав щось лише, коли це стосувалося принципових питань мого утримання чи дотримання моїх прав. Але в мене був дуже тривалий термін ув'язнення - 17 років! І я розумів, що мені потрібні сили. Там регулярні обшуки в камері і тебе особисто. Неповний обшук - це коли ти не роздягаєшся, просто тебе промацують. А повний - це коли ти роздягаєшся до білизни, а іноді й повністю.

Ваше ім’я тричі згадувалося в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН щодо політв’язнів, чеські правозахисники минулої осені присудили вам премію "Історія несправедливості". Вони сподівались на те, що цей факт поліпшить умови вашого перебування в ув’язненні і буде сприяти вашому звільненню. Ви це відчули?

Стовідсотково. Я вже за першої нагоди, після звільнення, звернувся і за вашою допомогою хочу передати слова подяки всім-всім людям, які доклали зусилля до мого звільнення. Все це спрацювало.

Як іще, на вашу думку, можна вплинути на Росію, аби вона звільняла політв'язнів, заручників та полонених?

Я думаю, що чогось нового тут не придумаєш. Весь спектр якихось дій, які можна організувати, вже робиться. Справа вже не в результаті. Скільки б не звільняли, цей режим візьме нових заручників. Військових - на війні, цивільних - там, де вони проживають. Зупинити це можна тільки в один спосіб - перемогти. Перемогти в політичному плані, в дипломатичному плані і, звичайно, у військовому. Тому навіть там, перебуваючи у в'язниці, я дякував і дякуватиму нашим українським воїнам за те, що вони, нібито не маючи прямого стосунку до звільнення політичних в'язнів, насправді це роблять.