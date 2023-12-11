РФ проведе псевдовибори на окупованих територіях України

Вибори президента РФ, які заплановані на 15-17 березня 2024 року, окупанти планують провести також на захоплених територіях України.

До проведення виборів президента РФ окупанти планують залучити також тимчасово окуповані території Сходу та Півдня України. Про ухвалене одностайне рішення повідомила російська Центральна виборча комісія у понеділок, 11 грудня.

Згідно з постановою, вибори президента РФ у березні 2024 року мають відбутися в тимчасово окупованих районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, про анексію яких Росія оголосила у вересні 2022 року і на території яких вона запровадила режим воєнного стану. Як зазначається у заяві ЦВК РФ, рішення ухвалено після консультацій з міністерством оборони та Федеральною службою безпеки (ФСБ), а також окупаційною "владою" у цих регіонах. Крім того, вибори президента РФ відбудуться в анексованому Криму.

Декілька днів тому влада України закликала весь світ засудити президентські вибори, які Росія може провести на захоплених територіях українських областей. "Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ", - заявило МЗС України 9 грудня.

Вибори президента РФ відбудуться 15-17 березня

Президентські вибори в Росії відбуватимуться протягом трьох днів - з 15 по 17 березня 2024 року. Президент РФ Володимир Путін 8 грудня оголосив, що висуватиметься на новий, п'ятий термін. Окрім Путіна, про намір брати участь у виборах вже заявили лідер комуністів Геннадій Зюганов, колишній депутат Держдуми Борис Надєждін, колишній військовий лідер проросійських сепаратистів у Донецьку Ігор Стрєлков (Гіркін), журналістка Катерина Дунцова. Свого кандидата планує висунути й партія "Нові люди".

Команда одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, закликала своїх прихильників прийти у березні на виборчі дільниці та голосувати за будь-якого з кандидатів, окрім Путіна. За словами Навального, голосування можна використовувати для агітації проти чинного президента РФ. "Путін завдасть шкоди Росії. Він повинен піти", - наголошується в блозі політика.