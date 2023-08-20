Прихильники Навального провели акцію "Путін - убивця"

Акції, приурочені до роковин отруєння Олексія Навального, провели у низці міст світу. У Берліні у ній взяли участь кілька сотень людей.

У Берліні в неділю, 20 серпня, відбулися хода та мітинг, приурочені до роковин отруєння в Росії політика Олексія Навального. За оцінкою кореспондента Deutsche Welle, в акції взяли участь близько 200 людей.

Люди зібралися біля клініки Charite, куди Навального було доставлено 2020 року після отруєння. Соратник політика Леонід Волков виступив перед початком ходи із короткою промовою. "Тут сталося диво, людину дістали з того світу і зробили символом надії, і надія ця жива. І прекрасна Росія майбутнього нас дочекається, і ми її дочекаємося", - сказав Волков.

Соратник Навального Леонід Волков на акції "Путін - убивця" у Берліні Фото: Andrey Shashkov/DW

У руках учасники акції тримали прапори Німеччини та України і біло-блакитні прапори російського антивоєнного руху. Люди несли плакати із зображеннями російського президента та написами "Путін-вбивця", "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", а також словами підтримки російським політв'язням. Люди пройшли спочатку до російського посольства в центрі Берліна, а потім до Бранденбурзьких воріт, де і відбувся мітинг.

Читайте також: Російський опозиціонер: Чинити опір режиму в РФ - обов'язок розумної людини

Акції "Путін - убивця" провели у всьому світі

Акцію протесту під назвою "Путін - убивця", яка приурочена до третіх роковин отруєння Навального, провели 20 серпня у низці міст по всьому світу. "Путін розв'язав страшну і найбезглуздішу в XXI столітті війну з сусідньою країною, на якій щодня гинуть сотні та тисячі людей. Путін - убивця. Давайте скажемо про це настільки голосно, наскільки можливо", - йшлося в анонсі акції.

Марші пройшли зокрема в Грузії, Естонії, Німеччині, Австралії, Новій Зеландії та Франції. У Москві протестувальник вийшов із плакатом "Свободу Навальному! Ні війні!" на Червону площу.

Як повідомляє повідомляє російське видання "ОВД-Інфо", у Москві затримали двох протестувальників із плакатами "Свободу політичним в'язням", які вийшли на пікети на Арбаті та Червоній площі. Поодинокий пікет також пройшов у Махачкалі.

Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video