РФ обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинув цивільний

Вдень 25 березня російські військові вдарили по місту Вовчанськ на Харківщині. Правоохоронці працюють на місці та фіксують цей воєнний злочин РФ, заявив голова області Олег Синєгубов.

Російська армія у понеділок, 25 березня, обстріляла Вовчанськ, внаслідок чого загинув цивільний. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Близько 13-ї години окупанти завдали ворожих ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік. Правоохоронці працюють на місці та фіксують чергові злочини окупантів", - написав Синєгубов у Telegram.

Обстріли Росією України 25 березня

Нагадаємо, що у ніч 25 березня російські війська завдали повітряного удару по енергетичній інфраструктурі Одеської і Миколаївської областей. Як зауважують у Національній енергетичній компанії "Укренерго", "російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні".

У Силах оборони півдня зазначили, що після ураження на енергетичному об'єкті в Миколаївській області спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Внаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку загасили.

За попередніми даними, 11 людей отримали поранення, двох госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці. В Одеській області уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт і також спричинили пожежу, через що було знеструмлено частину Одеси та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.

Вдень 25 березня російські війська також вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили їх, проте уламки зруйнували будівлю мистецької академії. Поки відомо про 10 постраждалих внаслідок цієї атаки.