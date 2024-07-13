  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
КонфліктиУкраїна

РФ обстріляла Харківщину та Херсонщину: є загиблі

Олександр Куницький
13 липня 2024 р.

Унаслідок обстрілу залізничних об'єктів Харківщині загинуло дві людини, поранено щонайменше 22 осіб. На Херсонщині від обстрілів РФ загинули троє людей та п'ятеро постраждали.

https://p.dw.com/p/4iFur
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини, архівне фотоФото: Andrii Marienko/AP/picture alliance

Армія РФ у суботу, 13 липня, двічі обстріляла селище Буди поблизу Харкова, внаслідок цього загинуло двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Уперше про обстріл посадовець повідомив о 15:58, а вже о 16:54 - про повторний удар РФ. За словами Синєгубова, нині відомо про двох загиблих та 22 поранених. "Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик", - написав він.

Загиблі - начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський Харківського районного управління, повідомили в  Нацполіції. "Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події", - повідомила Харківська міська рада.

За даними Олега Синєгубова, росіяни обстріляли залізничні об'єкти, щонайменше п'ять залізничників поранені.

Читайте також: Фоторепортаж: Харків. Вулиці прифронтового міста

Обстріл Херсонщини

Також РФ продовжує обстрілювати Херсонську область. Вдень 13 липня РФ атакувала село Приозерне Херсонського району, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, внаслідок цього було вбито двох людей. "Один зі снарядів влучив у подвір'я житлового будинку. Внаслідок чого смертельні травми отримала 72-річна жінка", - написав він. Також травми, несумісні з життям, отримала 50-річна жінка, яка під час атаки вона знаходилась на вулиці, додав він.

Крім того, окупанти обстріляли село Токарівка Дар'ївської громади, внаслідок чого загинув 41-річний чоловік. "Загалом за сьогоднішній день вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії", - наголосив Прокудін.

Один з останніх лікарів у Херсоні: "Життя тут - сюрреалізм"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Трамвай та протитанкові їжаки в Харкові, червень 2024 року

Харків. Вулиці прифронтового міста

Харків. Вулиці прифронтового міста

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків зазнає обстрілів. Ось яким побачив місто в червні 2024 року кореспондент DW.
Конфлікти2 липня 2024 р.10 фото
Наслідки обстрілу Києва 8 липня 2024 року

Атака РФ 8 липня: кількість загиблих у Києві зросла до 31

Атака РФ 8 липня: кількість загиблих у Києві зросла до 31

Внаслідок масованого ракетного удару, який Росія завдала по Україні 8 липня, у Києві загинула 31 людина, 117 отримали поранення.
Конфлікти9 липня 2024 р.
Пуск крилатої ракети "Іскандер-К"

РФ обстріляла газові об'єкти Полтавщини, є загиблий

РФ обстріляла газові об'єкти Полтавщини, є загиблий

Унаслідок російських ударів пошкоджено один з об'єктів АТ "Укргазвидобування" на Полтавщині. В компанії повідомили про загибель одного працівника.
Конфлікти4 липня 2024 р.
Більше публікацій