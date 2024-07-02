"Вас вітає місто-герой Харків". Плакат на в'їзді до другого за величиною міста України. Це звання президент України Володимир Зеленський присвоїв розташованому за 40 кілометрів від кордону з Росією Харкову 6 березня 2022 року. Тоді армія РФ намагалася, але не змогла його окупувати.