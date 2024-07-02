Харків. Вулиці прифронтового міста
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків зазнає обстрілів. Ось яким побачив місто в червні 2024 року кореспондент DW.
"Місто-герой"
"Вас вітає місто-герой Харків". Плакат на в'їзді до другого за величиною міста України. Це звання президент України Володимир Зеленський присвоїв розташованому за 40 кілометрів від кордону з Росією Харкову 6 березня 2022 року. Тоді армія РФ намагалася, але не змогла його окупувати.
Удари в серце Харкова
З перших днів вторгнення Росія завдавала ударів ракетами по самому центру Харкова, включно з будівлею обласної адміністрації на площі Свободи. Зараз на ній плакат із цитатою Тараса Шевченка: "Боріться - поборете".
Бій у німецькій школі
На фото - зруйнована харківська 134-та школа з поглибленим вивченням німецької мови. 27 лютого 2022 року будівлю в одному з житлових районів зайняла група російських військових. Майже всі вони були вбиті під час багатогодинного бою з українськими військовими та добровольцями.
Удар по гіпермаркету
Імпровізований меморіал біля будівельного гіпермаркету "Епіцентр". Унаслідок російського удару авіабомбами 25 травня 2024 року тут загинули 19 людей.
Місто фанерних щитів
Харків нині - місто фанерних щитів. У багатьох будинках, як у центрі, так і на околицях, у спальних районах, замість скла у вікнах встановлено фанерні дошки.
Руїни в історичному центрі
Більшість руйнувань у центрі Харкова - сліди першого року розпочатої Росією великої війни. Ракети й бомби влучали в історичні будівлі. У деяких із них - величезні дірки розміром у кілька поверхів.
"Цвинтар" російських ракет
У Харкові знаходиться найбільший в Україні "цвинтар" російських ракет. Їх збирає обласна прокуратура як речові докази для майбутніх судових процесів - українських і міжнародних.
"Дядя Ваня"
Афіша чеховської п'єси "Дядя Ваня" на будівлі харківського драмтеатру імені Шевченка. Вистава українською мовою йшла до вторгнення РФ, зараз її в репертуарі немає.
Григорій Сковорода
Мурал із Григорієм Сковородою на одній із центральних вулиць Харкова. Одна з найвідоміших фраз філософа, який жив у 18 столітті в місті: "Світ ловив мене, та не спіймав".
Графіті на фанерних щитах
У Харкові багато фанерних щитів у вікнах будинків розмальовано графіті. Найпоширеніші мотиви - птахи і квіти, часто трапляються вірші або щоденникові записи про війну.