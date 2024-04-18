РФ цілила "шахедами" в критичну інфраструктуру Прикарпаття

Вночі сили ППО збили 13 з 13 дронів, які російські війська запустили по Україні. Внаслідок падіння уламків є пошкодження в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Російські війська в ніч на четвер, 18 квітня, атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136. Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), дрони були запущені з мису Чауда в окупованому Криму та з району Приморсько-Ахтарська в РФ.

"Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил і мобільними вогневими групами Сил оборони України в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", - повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Пошкодження від уламків у двох областях

На Прикарпатті ціллю РФ були об'єкти критичної інфраструктури. Всі БпЛА збили, але внаслідок падіння уламків виникли пожежі. "На щастя, обійшлося без постраждалих", - написала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук у Telegram.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що "чотири дрони поцілили по Нікопольщині - одному з сіл Мирівської громади". "Пошкоджені два приватні будинки і авто. Люди цілі", - написав він.

На Хмельниччині знищили два "шахеди". Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає, кажуть в ОВА.

Ще один дрон знищили над територією Херсонщини, написав голова ОВА Олександр Прокудін.

Полтавська та Тернопільська ОВА поки не повідомляли про можливі наслідки збиття "шахедів".

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