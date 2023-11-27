ЗМІ: РФ через ОАЕ отримує з України деталі для авіації

Російська "Авиа-ФЭД-Сервис" забезпечила авіапромисловість РФ запчастинами з України на сотні мільйонів рублів, пише видання "Важливі історії". Поставки проводилися через треті країни, зокрема ОАЕ й Киргизстан.

Російська компанія "Авиа-ФЭД-Сервис", що постачає запчастини авіапромисловості РФ, з початку війни Росії проти України поставила більшу їх частину з України. Про це йдеться у розслідуванні видання "Важливі історії" ("Важные истории". - Ред.), оприлюдненому у понеділок, 27 листопада. Видання є російським розслідувальним проєктом, який цьогоріч став лауреатом премії Free Media Awards. Редакція "Важливих історій" з початком війни РФ проти України була визнана російською владою "небажаною", тож нині працює у Празі.

Як повідомляє видання, з початку російського вторгнення в Україну російська "Авиа-ФЭД-Сервис" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 мільйонів рублів. З них деталі на 370 мільйонів рублів були поставлені з України, пишуть "Важливі історії" з посиланням на митні декларації. Серед клієнтів "Авиа-ФЭД-Сервис" - міністерство оборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Россия".

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Згідно з митними даними, компанія імпортувала з України деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу майже на 120 млн рублів та запчастини для локаційних станцій гелікоптерів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар" на понад 67 млн.

Крім того, до Росії були завезені деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукція київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн, пишуть "Важливі історії".

Поставки запчастин з України в РФ йшли через треті країни

"Авиа-ФЭД-Сервис" потрапила під українські санкції ще у 2018 році, тож поставки з українських підприємств здійснювалися не їй безпосередньо, а через зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker, стверджують "Важливі історії". Linker отримувала українські запчастини, у тому числі від ПАТ "Мотор Січ", директор якого В'ячеслав Богуслаєв у жовтні 2022 року був затриманий за підозрою у держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації".

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Остання поставка Linker на адресу російської "Авиа-ФЭД-Сервис" була зроблена в січні 2023 року, пишуть "Важливі історії" з посиланням на дані митниці. Подальші поставки здійснювалися через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року, з'ясувало видання.

Керівництво компаній із розслідування заперечує поставки

Власник Linker Олексій Пальчик сказав "Важливим історіям", що не займається поставками до Росії. "Компанія Linker з України в Росію ніколи нічого не постачала і не постачає", - заявив він. На уточнююче питання, чи постачала Linker товари для компанії "Авиа-ФЭД-Сервис", Пальчик сказав, що відповідати "не готовий", пишуть "Важливі історії".

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Директор російської "Авиа-ФЭД-Сервіс" Олександр Решетник сказав "Важливим історіям", що продукція українських заводів, яка надійшла на адресу компанії під час війни, була придбана у 2020-2021 роках і просто "лежала за кордоном". На запитання, як це можливо щодо поставок через "Бакайторг1", яка була зареєстрована лише кілька місяців тому, він не відповів, пишуть "Важливі історії".